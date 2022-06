POL-HAM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine Krankengymnastikpraxis am Bockumer Weg war zwischen Montag, 17. Juni, 14.30 Uhr und Montag, 20. Juni, 11 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und betraten so das Gebäude. Anschließend entwendeten sie einen niedrigen Geldbetrag aus einer Kasse. An dem Fenster entstand Sachschaden. Zu einem weiteren Einbruch am Bockumer Weg kam es in der Zeit zwischen ...

