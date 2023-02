Menden (ots) - Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in die Sparkasse an der Lendringser Hauptstraße eingebrochen. Gegen 3.17 Uhr gab es einen Alarm. An der Hinterseite wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch Täter in dem Gebäude befinden, umstellte die Polizei das Haus. Im Inneren befand sich jedoch niemand mehr. Der oder die Täter haben einen Schrank mit ...

mehr