POL-S: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (04.10.2022) mehrere Autos in der Schwabstraße beschädigt. Die Täter zerkratzten zwischen 19.00 Uhr am Montag und 08.00 Uhr am Dienstag an bislang drei Fahrzeugen, die am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 73 geparkt waren, den Lack auf der Beifahrerseite. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

