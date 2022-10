POL-S: Nach abgelehnter Geldforderung zugeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am frühen Samstagabend (01.10.2022) eine 22-jährige Frau im Bereich der Katharinenstraße belästigt. Die Frau war gegen 19.20 Uhr in der Jakobstraße unterwegs, als ein Mann durch Zuruf auf sich aufmerksam machte. Er stand an der Ecke zur Katharinenstraße und nahm offenbar sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil vor. Der Mann entfernte sich noch vor dem Eintreffen ...

