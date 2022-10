Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Samstagabend (01.10.2022) eine 22-jährige Frau im Bereich der Katharinenstraße belästigt. Die Frau war gegen 19.20 Uhr in der Jakobstraße unterwegs, als ein Mann durch Zuruf auf sich aufmerksam machte. Er stand an der Ecke zur Katharinenstraße und nahm offenbar sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil vor. Der Mann entfernte sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten. Die anschließende Fahndung der Polizeibeamten verlief ohne Erfolg. Der Mann soll zirka 25 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß sein, kurze dunkle Haare und eine dunklere Hautfarbe haben sowie dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

