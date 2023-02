Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Sparkasse/ Schul-Uhr zerschlagen

Menden (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in die Sparkasse an der Lendringser Hauptstraße eingebrochen. Gegen 3.17 Uhr gab es einen Alarm. An der Hinterseite wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch Täter in dem Gebäude befinden, umstellte die Polizei das Haus. Im Inneren befand sich jedoch niemand mehr. Der oder die Täter haben einen Schrank mit Sparbuch-Schließfächern aufgebrochen. Zur möglichen Beute konnten am Morgen noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Unbekannte haben am Montag eine Uhr am Städtischen Gymnasium an der Hönne an der Walramstraße zerschlagen. Die Uhr hängt in drei Metern Höhe an einem überdachten Gang auf dem Schulhof. (cris)

