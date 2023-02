Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Haftbefehl nach Diebstahl mit Waffen und Raubtaten/ Handy abgenommen/ Haare ausgerissen/ Einbrecher im Discounter/ Taschendieb/ Lederjacken-Betrug

Lüdenscheid (ots)

Nach einem Diebstahl mit Waffen am Freitag wurde Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Mann aus Lüdenscheid erlassen. Er steht außerdem im Verdacht, Raubtaten auf eine Tankstelle und einen Kiosk begangen zu haben.

Am Freitag gegen 13.45 Uhr betrat er einen Kiosk Im Olpendahl, ergriff eine Spendendose für die Erdbebenopfer in der Türkei und flüchtete. Zeugen beobachteten, wie er in ein Taxi stieg. Die Zeugen stoppten eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei. Die konnte das Taxi an der Ecke Rahmedestraße/Altenaer Straße anhalten und den Tatverdächtigen festnehmen. Er führte ein großes Küchenmesser mit sich. Auch die Plastikbox mit dem Geld wurde bei ihm gefunden. Er räumte die Tat im Verlauf der Vernehmungen ein. Polizeibeamte durchsuchten seine Wohnung und stellten Beweismittel sicher. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen kommt er als Tatverdächtiger außerdem mindestens für einen versuchten Raub am Mittwochabend auf einen Kiosk an der Werdohler Straße in Frage. Gegen 23 Uhr hatte ein Mann dort in die geöffnete Kasse gegriffen. Es kam zu einem Gerangel mit zwei anderen Personen, in dessen Verlauf ein 75-Jähriger einen Schlag bekam. Der Täter flüchtete ohne Beute. Die Polizei prüft, ob der 21-Jährige auch für den Tankstellen-Raub am Dienstagmorgen an der Werdohler Landstraße als Täter in Frage kommt. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde am Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt, der einen U-Haftbefehl erließ.

Ein 49-jähriger Mann aus Altena hat am Montag kurz nach 19.30 Uhr auf dem Fußweg zwischen Bahnhofsallee und Altenaer Straße einer 23-jährigen Frau das Handy aus der Hand genommen und ist weggerannt. Als die Frau ihn verfolgte, blieb er stehen und ließ sich das Smartphone wieder aus der Hand nehmen. Die Frau verständigte die Polizei, die den Mann in der Nähe entdeckte, und eine Anzeige schrieb wegen versuchten Diebstahls.

Der Sicherheitsdienst im Stern-Center trennte am Montag kurz vor 18 Uhr zwei streitende Paare. Die vermeintlichen Angreifer flüchteten. Die Polizei wurde hinzugezogen. Ein Paar (er 26, sie 28) gab an, dass es ein ihnen bekanntes Paar getroffen habe. Die andere Frau habe der 28-Jährigen ein Büschel Haare ausgerissen. Danach schlugen sich die männlichen Partner. Zum Beweis konnten die beiden der Polizei das Büschel Haare zeigen. Die Polizeibeamten nahmen eine Anzeige auf wegen Körperverletzung. Eine knappe Stunde später erschien das andere Paar (32 und 33) bei der Polizei und erstattete seinerseits Anzeige wegen Körperverletzung. Die beiden sagten, die andere Frau habe der 32-Jährigen an den Haaren gezogen. Der 33-Jährige habe die andere Frau nur weggeschubst und sei dann darauf von dem anderen Mann geschlagen worden. Es geht angeblich um einen länger schwelenden Streit.

Ein Unbekannter ist heute am frühen Morgen in einen Discounter an der Knapper Straße eingebrochen. Eine Zeugin beobachtete, wie sich gegen 5.30 Uhr eine vermummte Person aus der teilweise geöffneten Schiebetür wieder nach draußen zwängte. Dabei gab es einen lauten Knall. Der Unbekannte war dunkel gekleidet mit einer Jacke mit Kapuze. Die Zeugin schätzte den Unbekannten auf 1,75 Meter und ein Alter von etwa 25 bis 30 Jahren. Er trug einen Rucksack und eine vollgepackte Einkaufstüte aus dem Laden mit sich. Zur möglichen Beute konnten keine Angaben gemacht werden. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Eine 72-jährige Frau aus Lüdenscheid wurde am Montagmorgen im Sterncenter bestohlen. Sie hielt sich zwischen 11 und 12 Uhr in einer Drogerie und in einem Modegeschäft auf. Als sie in dem zweiten Geschäft Ware bezahlen wollte, steckte die Geldbörse nicht mehr in der Handtasche. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Unbekannte versuchten am Wochenende, sich Zugang zur Sporthalle der Grundschule Lösenbach an der Schubertstraße zu verschaffen. Sie beschädigten die Eingangstür.

Ein 82-jähriger Lüdenscheider ist am Montag auf einen mutmaßlichen Lederjacken-Betrüger hereingefallen. Gegen 10.15 Uhr wurde er vor einem Supermarkt an der Glatzer Straße aus einem weißen BMW mit Dortmunder Kennzeichen angesprochen. Der Fahrer tat so, als sei er ein alter Bekannter. Angeblich betreibt er eine Lederjackenfabrik in Italien. Wie fast immer in solchen Verfahren, so bot auch der Unbekannte in diesem Fall zunächst ein Geschenk an: Der Senior nahm das freudig an. Danach bat der BMW-Fahrer um etwas "Spritgeld". Der Senior übergab einen zweistelligen Betrag.

Damit kam er noch vergleichsweise billig davon, denn oft wechseln wertlose Jacken für sehr viel höhere Summen den Besitzer. Die Polizei warnt vor solchen Geschäften auf der Straße. In anderen Fällen begleiten die Täter ihre Opfer sogar bis nach Hause. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell