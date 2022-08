Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei stoppte "illegale" Autobahn-Abfahrer

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Mehrere Autofahrer nutzten illegal die Abfahrt - Autobahn 66 / Bad Orb / Wächtersbach

(lei) Die Strafe folgte auf dem Fuße - so erging es mehreren Verkehrsteilnehmern, die in der Nacht zu Mittwoch an der Anschlussstelle Bad Orb / Wächtersbach im dortigen Baustellenbereich regelwidrig von der Autobahn 66 abgefahren waren und in der Folge von der Polizei angehalten wurden.

Aufgrund einer Streckensanierung ist die Fahrbahn in Richtung Fulda seit mehreren Monaten eingeschränkt befahrbar. Der linke Fahrstreifen in Richtung Fulda verläuft seither über die Gegenfahrspur und endet baulich getrennt erst nach der besagten Abfahrt. Ein regelkonformes Abfahren ist ausschließlich über den rechten Fahrstreifen möglich; dieser war jedoch in der Nacht zu Mittwoch wegen der Bauarbeiten zusätzlich gesperrt.

Wer nicht aufgepasst hatte und die linke Spur nutzte, konnte die Schnellstraße erst eine Abfahrt später (Bad Soden-Salmünster) wieder verlassen. Einigen Verkehrsteilnehmern war dies bislang offenbar jedoch egal, indem sie die wenigen Meter kurzerhand zurückfuhren, um sich so einen größeren Umweg zu ersparen: Da den Ordnungshütern der Autobahnstation Langenselbold in der Vergangenheit hin und wieder solche zum Teil gefährlichen Fahrmanöver gemeldet wurden, postierten sie sich in der Nacht zu Mittwoch an der Abfahrt. In der Zeit von 23.30 bis 1 Uhr stellten die Beamten drei Fahrzeugführer fest, die verbotenerweise über den Standstreifen rückwärts fuhren und dann die Ausfahrtspur nahmen. Auf die Rückwärtsfahrer kommt nun ein Bußgeld von mindestens 130 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu; zwei von ihnen befanden sich noch in der Probezeit. Ein vierter Fahrzeuglenker hatte sogar komplett gewendet und war demnach als "Geisterfahrer" auf dem kurzen Stück unterwegs. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld von mindestens 200 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Die Beamten kündigten auch weiterhin Kontrollen an der Stelle an.

Offenbach, 31.08.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell