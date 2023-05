Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis Diepholz - Polizei kontrolliert Geschwindigkeit ---

Diepholz (ots)

In der Zeit vom 06.05. bis 13.05.2023 kontrolliert die Polizei im Landkreis Diepholz "Risikobehaftetes Fahrverhalten zu den Hauptverkehrszeiten und auf beliebten Kradstrecken am Wochenende" Das gute Wetter am Wochenende lockte viele Motorradfahrer die ersten Touren zu unternehmen. Bereits an den ersten beiden Kontrolltagen konnten einige Motorradfahrer aber auch Pkw-Fahrer gemessen werden. Das erfreuliche, die meisten Gemessenen hielten sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

Auf der Hoyer Straße (K 14) in Asendorf fiel ein Motorrad-Fahrer durch seine rasante Fahrweise besonders negativ auf. Er war mit 112 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h gemessen worden (siehe Foto). Die Hoyer Straße (K 14) ist eine Unfallhäufungsstrecke, auf der sich in den vergangenen Jahren mehrere schwere Motorradunfälle ereignet haben. Aus diesem Grund wurde die Geschwindigkeit auf dieser Strecke einheitlich auf 70 km/h begrenzt. Zudem wurden auffällig gelb/rote Kurventafeln angebracht.

Die Kontrollen wurden von mehreren Verkehrsteilnehmern und Anwohnern besonders positiv bewertet. Bis zum 13.05.2023 werden die Kontrollen, insbesondere auf den beliebten Kradstrecken, noch fortgesetzt.

