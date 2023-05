Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autoscheiben eingeschlagen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht zu Donnerstag sind in Aurich mehrere Autos aufgebrochen worden. Unbekannte Täter haben die jeweiligen Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. In der Dahlienstraße wurde dadurch ein schwarzer Opel beschädigt, ebenso wie ein blauer VW in der Graf-Ulrich-Straße. Bei einem weißen Hyundai in der Kirchstraße setze die Alarmanlage des Autos ein, wonach die Täter flohen. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung.

