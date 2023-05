Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 21.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Samstagnachmittag fielen einer Funkstreifenwagenbesatzung in Aurich am Georgswall zwei amtsbekannte männliche Personen auf, die in Richtung der Hafenstraße liefen. Unmittelbar bevor diese kontrolliert werden konnten, sah die Funkstreifenwagenbesatzung, wie einer von ihnen zwei kleine Klemmleistenbeutel fallen ließ. In diesen wurden ein weißes Pulver festgestellt, wobei es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelte. Gegen den sich in Aurich aufhaltenden 18-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Aurich - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstagmittag, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 12:50 Uhr, kam es in einem Discounter in Aurich, welcher sich in der Straße Dreekamp befindet, zu einem Geldbörsendiebstahl. Eine in Aurich lebende 79-jährige Frau ließ ihre schwarze Geldbörse, welche sich in ihrem Einkaufskorb befand, kurzfristig aus den Augen. Dieses nutzte ein unbekannter Täter und nahm diese an sich. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, unter der Telefonnummer 04941 6060, zu melden.

Südbrookmerland - gefährliche Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Diskothek in Südbrookmerland zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein in Emden wohnender 20-jähriger Mann hatte einem aus Aurich stammenden 20-jährigen, der Grund hierfür muss noch ermittelt werden, mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Dieser erlitt dadurch unter anderem stark blutende Schnittwunden im Gesicht. Eine Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus lehnte der Verletzte jedoch ab.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss verursacht

Am frühen Samstagabend, kurz nach 18:00 Uhr, kam es in Südbrookmerland zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unter Drogeneinfluss stand. Ein in Südbrookmerland wohnender 20-Jähriger befuhr mit seinem Mofa die Neue Straße auf dem Radweg in Richtung Victorbur. Als er vom Radweg nach links über die Neue Straße in die Steinstraße abbiegen wollte, achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr, sodass er beim Überqueren mit einem Pkw kollidierte, der die Straße in der gleichen Richtung befuhr. Die ebenfalls aus Südbrookmerland stammende 51-jährige Pkw-Führerin hatte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der Mofa-Führer wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt. Allerdings wurde bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei festgestellt, dass der Führer des Mofas unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Folgen waren eine Blutentnahme, das Einleiten eines Verfahrens und ein Bericht an die Führerscheinstelle.

Aurich - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Samstagabend, kurz vor 21:00 Uhr, wurde auf der Timmeler Straße in Aurich ein aus den Niederlanden stammender Pkw von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die aus den Niederlanden stammende 38-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrerlaubnis war ihr von der niederländischen Polizei im Rahmen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Ein dementsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges

Am Samstag fand in Aurich der 8. Christopher Street Day bei strahlendem Sonnenschein und schon fast sommerlichen Temperaturen statt. Treffpunkt der Teilnehmer war der Parkplatz der Sparkassenarena. Kurz nach 13:00 Uhr begann der Aufzug, der aus ca. 700 bis 800 Teilnehmern bestand, die von zwei Lkw und 10 Motorrädern begleitet wurden. Der Aufzug verlief fast durch den gesamten Innenstadtbereich und endete letztendlich auf dem Bürgermeister-Hippen-Platz, wo die Abschlussveranstaltung stattfand. Während des Aufzuges kam es zu nicht zu verhindernden Verkehrsbehinderungen. Wie nicht anders zu erwarten war, verlief die Veranstaltung wie immer friedlich. Gegen 22:00 Uhr war diese dann beendet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Taschendiebstahl

Am Samstagmorgen, zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das Portemonnaie einer aus Hage stammenden 72-Jährigen, welches sich in ihrer Handtasche befand. Die Frau hatte sich in der Zeit in Hage in der Straße Am Edenhof, in einem dortigen Discounter befunden. Der unbekannte Täter flüchtet im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, unter der Telefonnummer 04931 9210, zu melden.

Norden - Taschendiebstahl

Am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das Portemonnaie einer aus Norden stammenden 83-jährigen Frau aus ihrer Handtasche. Diese hatte sich in der Tatzeit in einem Discounter in der Gewerbestraße befunden. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, unter der Telefonnummer 04931 9210, zu melden.

Norden - alkoholisierte 15-Jährige

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde über den Notruf der Polizei ein 15-jähriges Mädchen gemeldet, welches sich stark alkoholisiert in der Innenstadt von Norden aufhielt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem aus Norden stammenden Mädchen einen Wert von mehr als 2 Promille. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese neben Alkohol auch Drogen zu sich genommen hatte. Aufgrund der Gesamtumstände wurde das Mädchen dem örtlichen Krankenhaus zugeführt und die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Fahrerflucht

Am Samstagmorgen, gegen 09:40 Uhr, befuhr ein auf Norderney wohnhafter 46-Jähriger mit seinem PKW die Bülowallee auf Norderney und biegt in einem engen Bogen nach links ab. Dabei touchiert er eine in der Einmündung befindliche 54-jährige Fahrradfahrerin. Die Urlauberin aus Herten wurde hierbei leicht verletzt. Der Pkw-Führer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort, konnte im Nachhinein jedoch aufgrund von Zeugenangaben ermittelt werden. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges

Großheide - Garagenbrand

Am Samstagnachmittag teilte ein Anwohner einen Brand in der Straße Sandhöcht in Großheide mit. Gemeldet wurde der Brand einer Garage in der Nachbarschaft. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Garage inklusive Carport in Vollbrand. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 30.000 Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.

Norden - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Laufe des Samstags, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 21:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Wohnhaus eines Ehepaares, welches sich in der Bahnhofstraße in Norden befindet. Das dort wohnende Ehepaar befand sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht im Haus. Die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten, brechen eine Zimmertür auf und entwenden eine nicht unerhebliche Summe an Bargeld. Zeugen, die in dieser Zeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, unter der Telefonnummer 04931 9210, zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag gegen 11:50 Uhr kam es in Wittmund im Ortsteil Carolinensiel auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße Pumphusen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen abgestellten blauen VW Golf. Danach entfernte sich der Führer unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, sowie zum flüchtigen Pkw nimmt die Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110 entgegen.

Wittmund - alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Carolinensiel in der Wittmunder Straße. Der 58-jährige Fahrzeugführer beschädigte zunächst beim Befahren des Parkplatzes einen abgestellten Pkw. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm droht nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell