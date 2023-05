Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Dienstag, den 23.05.23

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lackkratzereien im Stadtgebiet

Am Montag zwischen 13 und 14 Uhr kam es im Auricher Stadtgebiet zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack von insgesamt 8 Fahrzeugen. Die Tatorte liegen unter anderem in der Straße Moorkämpe im Stadtteil Wallinghausen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder womöglich verdächtige Personen auf privater Videoüberwachung festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend beschmieren Unbekannte die Gebäudefassade eines Geschäftshauses in der Burgstraße in Aurich mit großflächigem Graffiti. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Auffahrunfall

Am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr kam es auf der Auricher Landstraße in Mittegroßefehn zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Aurich fuhr mit ihrem Audi in Richtung Bagband. In Höhe einer Tankstelle musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihr fahrende 42-jährige Fahrer eines VW erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den Audi auf. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden in insgesamt mittlerer, vierstelliger Höhe.

Wiesmoor - Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Auf einem Parkplatz eines Geschäftes an der Hauptstraße in Wiesmoor kam es am Montagmorgen gegen 9 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Parkvorgang den Opel Corsa einer 61-jährigen Wiesmoorerin. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Fahrraddiebstahl

In der Brückstraße in Wittmund entwendeten Unbekannte am Montag das Fahrrad einer 51-Jährigen aus Wittmund. Das Fahrrad ist dort gegen 15 Uhr verschlossen abgestellt worden. Als die Frau um 16.30 Uhr zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, war es verschwunden. Es handelt sich um schwarzes Hollandrad unbekannten Herstellers. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Fahrrads oder auffällige Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

Esens - Fahrraddiebstahl

Bislang Unbekannte entwendeten am vergangenen Donnerstag zwischen 14 und 20 Uhr in Moorweg das Fahrrad einer 46-jährigen Frau aus Esens. Das Fahrrad wurde zuvor im Königsweg an einem Spielplatz abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Zur Tatzeit befand sich dort in der Nähe eine Himmelfahrtsparty. Als die Eigentümerin zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, war es verschwunden. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Greens "Hollandrad" in schwarz. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Fahrrads oder auffällige Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Esens zu melden unter Telefon 04971 9265010.

Esens - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Personen beschädigten zwischen Mittwochabend und Montagmorgen auf unbekannte Art und Weise mehrere Fensterscheiben an einem Veranstaltungsgebäude in der Walpurgisstraße in Esens. Der Sachschaden liegt nach erster Einschätzung im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Esens zu melden unter Telefon 04971 9265010.

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

