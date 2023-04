Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 28 in Höhe des Gewerbeparks Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

Am 20.04.2023, gegen 15:45 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 28 in Höhe des Gewerbeparks Ueckermünde informiert, bei dem eine Person leichtverletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 31-jährige Fahrer eines PKW VW die Straße Am Gewerbepark in Richtung L 28. An der Einmündung zur Landesstraße missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten PKW Ford, welcher auf der L 28 aus Richtung Ueckermünde kommend in Richtung Hoppenwalde unterwegs war. Die 27-jährige Fahrzeugführerin in dem Ford konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und wurde in der weiteren Folge leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem RTW in die Klinik nach Ueckermünde gefahren. Der VW-Fahrer und sein 25-jährige Beifahrerin blieben hingegen unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf ca. 25.000,- Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurden jeweils in eigener Zuständigkeit durch Abschleppunternehmen geborgen. Alle in der Pressemitteilung genannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

