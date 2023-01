Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 3: Polizei sucht Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls mit einer tödlich und fünf leicht verletzten Personen

Hannover (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B3 zwischen den Ortsteilen Oerie und Tiedenwiese bei Pattensen sind am Samstagabend, 21.01.2023, ein 80 Jahre alter Mann tödlich und fünf weitere Personen leicht verletzt worden. Zuvor geriet der 80-Jährige mit seinem Opel Astra in den Gegenverkehr, wo es dann zum Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 80 Jahre alte Mann gegen 17:05 Uhr mit seinem Opel auf der B3 aus Pattensen kommend in Richtung Hildesheim unterwegs. Außerorts geriet der Pkw des 80-Jährigen auf der zweispurig verlaufenden Bundesstraße aus noch unbekannter Ursache nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs.

Zunächst kollidierte er seitlich mit dem VW Polo eines 85 Jahre alten Mannes aus Hannover. Mit ihm im Auto saßen noch ein 61 Jahre alter Beifahrer und eine elfjährige Mitfahrerin. Infolge der Kollision wurde der VW Polo nach rechts gegen die Seitenschutzplanke gedrückt, prallte von dieser zurück, schleuderte über beide Fahrstreifen und kam an einem Straßenbaum zum Stehen.

Währenddessen prallte der Opel des 80-Jährigen im Gegenverkehr mit dem Ford Grand C-MAX einer 46 Jahre alten Frau frontal zusammen. Sie war mit einer elfjährigen Mitfahrerin unterwegs.

Zeugen alarmierten umgehend den Rettungsdienst und die Polizei. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Technik kümmerten sich Rettungskräfte um die verletzten Personen. Der 80-Jährige musste noch am Unfallort reanimiert werden. Leider verliefen die Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos und der Senior verstarb noch am Unfallort. Alle beteiligten Personen wurden leicht verletzt in verschiedene Krankenhäuser zur weiteren Behandlung gebracht.

Für die Dauer der Rettungs- bzw. Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle bis 22:40 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die L 402/ Hüpeder Straße abgeleitet.

Alle beteiligten Pkw wurden bei dem Unfall stark demoliert und haben einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden, der an den Fahrzeugen, dem Baum, der Schutzplanke und der Fahrbahn entstand, mit circa 30.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 80-Jährige die Kontrolle entweder aufgrund eines Krankheitsleidens oder einer Übermüdung verloren hatte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrweise des Opelfahrers vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell