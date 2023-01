Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Stark dement und orientierungslos - Wer hat Urij T. (61) aus Wunstorf gesehen?

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Wunstorf sucht seit Samstag, 21.01.2023, nach einem 61 Jahre alten Mann. Zuletzt wurde Urij T. gegen 16:00 Uhr im Wunstorfer Pflegeheim in der Albrecht-Dürer-Straße gesehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Wunstorf meldete ein Mitarbeiter eines Pflegeheims in der Albrecht-Dürer-Straße am Samstag gegen 18 Uhr den 61-jährigen Urij T. als vermisst. Zuletzt wurde gegen 16:00 Uhr in der Einrichtung gesehen. Etwa eine Stunde später stellten die Pflegekräfte fest, dass der Mann verschwunden war, und durchsuchten die Einrichtung. Zudem informierten sie die Polizei. Da der 61-Jährige sehr stark dement und desorientiert ist, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Einsatzkräfte leiteten sofort eine umfangreiche Suche nach dem 61-Jährigen ein. Auch ein Hubschrauber und ein Personensuchhund waren im Einsatz. Bislang führten die Maßnahmen nicht zum Auffinden des Mannes.

Urij T. ist circa 1,70 Meter groß und hat ein rundliches Gesicht. Er hat schwarzgraue Haare und trägt einen Oberlippenbart. Er ist mit einer schwarzen Daunenjacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Der Vermisste spricht kein Deutsch. Er versteht Russisch oder Ukrainisch.

Es ist einmal vorgekommen, dass der 61-Jährige in den Zug eingestiegen und nach Osnabrück gefahren ist.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort von Urij T. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Wunstorf unter der Rufnummer 05031 96940 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /nash

