POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mit Phantomzeichnungen nach Räuberpaar aus Hannover-Burg

Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mit Phantomzeichnungen nach Räuberpaar aus Hannover-Burg

Hannover

Die Polizei Hannover fahndet aktuell mit Phantomskizzen nach einem Täterpaar, welches am 05.01.2023 einen zwölfjährigen Jungen in der Straße "Innersteweg" im hannoverschen Ortsteil Burg beraubt hat. Der Mann und die Frau schubsten den Jungen zu Boden, hielten ihn dort fest und durchsuchten ihn. Die Angreifer entwendeten dem Zwölfjährigen Geld, eine Tasche und seinen Schlüssel. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wir berichteten am 09.01.2023 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5411328

Der gesuchte Mann war Mitte 50 und ungefähr 1,90 Meter groß. Er hatte graue, gelockte Haare und Falten im Gesicht. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Jacke bekleidet. Der Angreifer hatte eine Bierflasche in der Hand und sichtbare Bierflecken auf seiner Jacke. Zudem trug der Täter eine schwarze Hose. Der Mann hatte insgesamt ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Seine Komplizin wird auf Mitte 60 geschätzt. Sie hatte lange, glatte, graue Haare, die ihr bis zur Mitte des Armes gingen, und Falten im Gesicht. Bekleidet war die Frau mit einer schwarzen Jacke bzw. einem schwarzen Mantel, die/der ihr bis zur Hüfte ging. Zudem hatte sie eine auffallend enge schwarze oder blaue Hose an. Die Angreiferin sah generell ungepflegt aus und hatte Essensreste im Gesicht. Während der Tat hatte sie einen knallroten Trolley in der Hand beziehungsweise hinter sich hergezogen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Straßenraubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3815 zu melden. /aw, ms

