Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: L 266/Bansin - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Insel Usedom (ots)

Am 20.04.2023 ereignete sich in der Ortslage Bansin ein Verkehrsunfall, bei dem schwerer Personen- und geringer Sachschaden entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 71-jährige deutsche Staatsbürgerin aus Bansin mit ihrem PKW Mini gegen 15:45 Uhr die Ahlbecker Chaussee in Bansin in Fahrtrichtung Heringsdorf. In Höhe der Hausnummer 8 querte plötzlich ein 14-jähriger Junge die Fahrbahn und wurde durch den PKW seitlich erfasst. In Folge des Verkehrsunfalles wurde der aus Ahlbeck stammende deutsche Jugendliche schwerverletzt und zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Greifswald geflogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 266 für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden an dem PKW beträgt gegenwärtig zirka 50,00 EUR. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde zudem ein Strafverfahren gegen die 71-Jährige eingeleitet wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

