Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Penis-Schmierereien am Kindergarten und im Schlosspark

Neustrelitz (ots)

In Neustrelitz wurden über die Osterfeiertage der Kindergarten in der Seestraße und der Louisentempel im Schlosspark beschmiert. Am Kindergarten bemerkten am Dienstag nach Ostern Mitarbeiter an der Wand, die zur Straße zeigt, einen Penis, der mit orangefarbener Sprühfarbe in etwa ein mal ein Meter Größe angeschmiert wurde. Am Louisentempel im Schlossparkt Neustrelitz wurden unter anderem ein Teufelskopf und ebenfalls ein Penis (in grün) aufgesprüht. Ein Tatzusammenhang wird vermutet.

Nun hoffen die Ermittler der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz durch Hinweise aus der Bevölkerung auf mögliche neue Ermittlungsansätze. Zeugen, die über Ostern verdächtige Personen am Louisentempel oder in der Seestraße am Kindergarten gesehen haben oder sonstige Kenntnisse zu den Schmieraktionen haben, wenden sich bitte an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258224, an die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell