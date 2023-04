Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen : Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots)

Am 06.04.2023 kam es auf dem EDEKA-Parkplatz, Westring 6a in 27793 Wildeshausen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte gegen 08:30 Uhr ihren grauen Kleinwagen der Marke KIA auf dem genannten Parkplatz ab. Als sie diesen gegen 15.30 Uhr wieder in Betrieb nahm, stellte sie einen Unfallschaden an der vorderen, linken Fahrzeugseite fest. Ein Unfallverursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Wildeshausen, Tel.: 04431-941-115, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell