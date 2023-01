Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nächtlicher Einbruch in Mindener Imbiss

Minden (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen bislang drei unbekannte Personen in einen Imbiss an der Kampstraße in Minden ein.

Gegen 02:15 Uhr versuchten die Täter zunächst die Eingangstür zum Verkaufsraum des Imbisses aufzuhebeln. Als dieses misslang, schlugen sie die Schaufensterscheibe ein und zogen durch die nun entstandene Öffnung eine Registrierkasse heraus. Da sich die Täter vermutlich entdeckt fühlten, ließen sie die ungeöffnete Kasse auf dem Gehweg zurück und flüchteten zu Fuß in Richtung Hufschmiede.

Die bereits durch Zeugen informierte Polizei konnte trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen die Täter nicht mehr stellen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Minden unter der Telefonnummer 0571/8866-0 entgegen.

