POL-AUR: Norden - Einbruch in Kellerräume Juist - Strandkörbe beschädigt Norden - Wohnungseinbruch Norden - Auto aufgebrochen Aurich - Autofahrer schwer verletzt Norden - Steinmauer beschädigt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Kellerräume

Unbekannte sind in Norden in Kellerräume eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit vom 17. Mai bis zum 24. Mai gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses im Warfenweg. Ob etwas entwendet wurde, kann bislang nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Juist - Strandkörbe beschädigt

Auf der Insel Juist wurden in der Nacht zum Mittwoch mehrere Strandkörbe beschädigt. Unbekannte warfen in der Zeit von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 8 Uhr insgesamt vier Strandkörbe um und brachen Teile davon ab. Der Vorfall ereignete sich am Strand im Bereich des Piratenpads. Hinweise nimmt die Polizei unter 04935 921570 entgegen.

Norden - Wohnungseinbruch

Zu einem Wohnungseinbruch kam es in der Nacht zum Donnerstag in Norden. Unbekannte schlugen zwischen 4:15 Uhr und 4:45 Uhr zwei Scheiben eines Wohnhauses in der Linteler Straße ein. Ob die Täter das Objekt betreten und etwas entwendet haben ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben in Norden in der Nacht zum Donnerstag ein Auto aufgebrochen. Der blaue Citroen C1 war in der Zeit von 21:30 Uhr bis 6:30 Uhr vor einem Wohnhaus in der Erfurter Straße abgestellt. Die Täter schlugen eine Scheibe des Wagens ein und entwendeten unter anderem eine Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer verletzt worden. Ein 45-jähriger Mann aus Wittmund wollte gegen 15:45 Uhr mit seinem BMW 5er aus der Straße Zum Kanal auf die Brockzeteler Straße abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Dacia Duster eines 36-jährigen Wittmunders. Durch den Zusammenstoß wurde der 36-Jährige schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße für 2,5 Stunden gesperrt.

Norden - Steinmauer beschädigt

Durch eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin ist am Dienstag eine Steinmauer beschädigt worden. Gegen 12 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie eine Frau mit einem größeren schwarzen Auto bei einem Wendemanöver gegen die Mauer fuhr und sich anschließend entfernte. Der Unfallort befindet sich in der Großen Mühlenstraße in Norden. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

