Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung während einer Versammlung

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei war am 27. Dezember 2022 während einer Demonstration mit bis zu 320 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Dortmunder Innenstadt im Einsatz. Angemeldet war die Versammlung unter dem Motto "Gegen das Massaker des türkischen Staates in Paris". Die Versammlung startete um 17:00 Uhr am Platz der Deutschen Einheit und endete gegen 19:00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung am Vorplatz CineStar.

Im Verlauf der Versammlung erkannte die Polizei um 18:28 Uhr auf der Mallinckrodtstraße eine Auseinandersetzung unter 20 bis 25 Personen, der zunächst verbale Provokationen vorausgegangen sind. Die Polizei konnte die Situation sehr schnell beruhigen, so dass die Versammlung ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt werden konnte.

Im Internet veröffentlichte Videos sind dem Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund bereits bekannt. Die Aufnahmen fließen in die Ermittlungen ein. Bei diesen Ermittlungen gegen Unbekannt geht es um Landfriedensbruch und Körperverletzungen. Strafanzeigen von Betroffenen liegen der Polizei nicht vor.

Betroffene oder Zeugen von Straftaten bittet die Polizei um Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell