Polizei Dortmund

POL-DO: Erster Online-Vortag 2023 unserer Präventions-Experten am 5. Januar

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1417

Die Präventionsexperten der Polizei Dortmund gehen am Donnerstag (5. Januar) wieder online. Das Team aus dem Kommissariat für Vorbeugung ist mittlerweile zu dritt, neben Markus Schettke und Indra Naskar verstärkt seit Mitte September Martin Binkowski die Präventionsarbeit. Wie auch im vergangenen Jahr laden die Präventionsexperten um 17 Uhr zu ihrem monatlichen digitalen Vortrag ein. Das Motto wie immer: "132-0 aktuell - Sicher leben in Dortmund und Lünen". Einen Schwerpunkt wird wiedermal auf dem Thema Wohnungseinbruchschutz liegen. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich kostenlos und individuell zum Thema Schutz vor Wohnungseinbruch beraten. Eine Anmeldung zum Online-Vortrag ist telefonisch unter Tel. 0231/132-7953 (montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr) oder per E-Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de möglich.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell