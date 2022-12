POL-DO: Verkehrsunfall in Lünen: Motorradfahrer schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1412 In der Nacht zu Dienstag (27. Dezember) hat eine aufmerksame Zeugin zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Polizisten nahmen zwei Tatverdächtige fest. Um kurz vor 1 Uhr meldete eine 65-jährige Dortmunderin ein Duo, dass in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus an der Flensburger Straße eingebrochen war. Die alarmierten Kräfte entdeckten die beiden Männer in einem Lagerraum und nahmen ...

