POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Brackel: Autofahrerin übersieht Fußgängerin beim Abbiegen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1414 Am Dienstagabend (27. Dezember) kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Kamener / Hammer Straße in Lünen. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 53-Jährige aus Werne mit seinem Auto auf der Kamener Straße stadtauswärts. Beim Abbiegen in der Kreuzung übersah er einen 41-jährigen Motorradfahrer aus Werne. Es kam zum ...

