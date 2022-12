Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Brandstiftung in Dortmund fest

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In der Nacht auf den 28.12.2022 (00:22 Uhr) bemerkten Anwohner in einer Wohnung in der Uhlandstraße Rauchgase sowie Feuerschein und informierten die Feuerwehr.

Diese konnte den Brandort lokalisieren und das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Der 20-jährige Bewohner der Wohnung wurde in der Nähe des Tatorts angetroffen und vorläufig festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass dieser den Brand verursacht hat.

Der Tatverdächtige wurde begutachtet. Eine psychische Erkrankung wurde diagnostiziert. Es ist beabsichtigt, ihn einem Haftrichter vorzuführen und in einer forensischen Klinik vorläufig unterzubringen.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund unter Tel. 0231/926 26 121 (Staatsanwältin Yazir).

