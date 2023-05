POL-AUR: Norden - Versuchter Einbruch in Apotheke Norden - Pedelec gestohlen Aurich - Auto zerkratzt Aurich - Ohne Führerschein unterwegs Aurich - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Einbruch in Apotheke

Unbekannte haben in Norden versucht in eine Apotheke einzubrechen. In der Zeit von Montag 0 Uhr bis Mittwoch 19 Uhr versuchten die Täter gewaltsam die Eingangstür der Apotheke in der Gewerbestraße zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht und die Täter flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben in Norden in der Nacht zum Sonntag ein Pedelec gestohlen. Das Damenrad des Herstellers Fischer war in der Zeit von 22 Uhr bis 9 Uhr verschlossen vor einem Wohnhaus in der Straße Martenshof abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Auto zerkratzt

Ein roter Renault Megane wurde in Wiesmoor von Unbekannten beschädigt. Zwischen Donnerstag 15 Uhr und Freitag 9 Uhr zerkratzte eine unbekannte Person den Wagen an der Beifahrerseite. Ereignet hat sich der Vorfall auf einem Parkplatz in der Straße Ostersteg. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Freitagmorgen in Aurich einen Autofahrer. Der 28-jährige Auricher fuhr gegen 7 Uhr mit einem Skoda Fabia auf der Voerkampstraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Unfallflucht

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Donnerstag ein schwarzer VW Caddy beschädigt worden. Der Wagen war am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus im Lüchtenburger Weg abgestellt. Zwischen 9 Uhr und 14:45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Caddy und entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

