Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung Rettungsdienst und Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots)

Am 21.05.2023 gegen 15:35 Uhr befand sich eine Rettungsdienst-Besatzung im Closweg aufgrund eines alkoholisierten 54-jährigen Mannes. Im Rahmen ihres Einsatzes beleidigte der 54-Jährige mehrfach die eingesetzte Rettungssanitäterin und zeigte sich zunehmend aggressiv. Bei Eintreffen der Beamten war der Mann weiter verbal aggressiv und verweigerte jegliche Kooperation. Er brüstete sich damit, die eingesetzten Beamten entwaffnen zu können. Der 54-Jährige war an diesem Tag bereits das zweite Mal auffällig und ihm wurde die zuvor angedrohte Ingewahrsamnahme durch die eingesetzten Beamten erklärt. Um die Festnahme zu verhindern, griff der Mann plötzlich in Richtung des Einsatzgürtels eines eingesetzten Beamten. Der Zugriff auf Einsatzmittel musste daher mit einfacher körperlicher Gewalt verhindert werden. Der weiterhin aggressive 54-Jährige konnte so fixiert und zur Dienstelle gebracht werden. Dort zeigte er ein selbst gefährdendes Verhalten, indem er versuchte sich eine genähte Wunde aufzureißen. Außerdem flutete er die Toilette im Gewahrsam. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und er musste am Ende in eine Fachklinik gebracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell