Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall mit leichtverletzter alkoholisierter Person

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 22.05.2023, gegen 01.00 Uhr, wurde im Nachtweideweg, Höhe Hausnummer 43, durch Zeugen ein Verkehrsunfall gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte ein verunfallter Pkw an einem Baum festgestellt werden. Der Fahrer, ein 17-jähriger Mann aus Ludwigshafen, konnte benommen und mit starkem Alkoholgeruch auf dem Fahrersitz festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er den Nachtweideweg in Richtung Ostring befahren haben und aufgrund der Alkoholisierung in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und seitlich mit einem Baum kollidiert sein. Er wurde hierbei leichtverletzt und zur Überprüfung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell