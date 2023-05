POL-PDLU: Böhl-Iggelheim; Unter Drogen- und Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Speyer (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, geriet ein 20-jähriger mit zwei 18-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Auf dem Nachhauseweg verfolgten die 18-Jährigen den Geschädigten mit dem Auto. In der Tullastraße in Speyer schlugen und traten sie den 20-Jährigen. Anschließend flüchteten sie von der Örtlichkeit. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Kopf und Bauchbereich und wurde zwecks ...

