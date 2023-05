Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dannstadt-Schauernheim; Nach Unfall im Auto eingeschlafen

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Ein 32-Jähriger und 54-Jähriger fuhren am Samstagmorgen mit ihrem Kleintransporter gegen eine Laterne auf einem Parkplatz eines örtlichen Einkaufsmarktes. Bereits zuvor war der Kleintransporter auf Grund unsicherer Fahrweise auf der B9 aufgefallen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten beide Insassen schlafend in dem Kleintransporter angetroffen werden. Zwei Alkoholtests bestätigten den Verdacht: Der 32-Jährige wies eine Atemalkoholkonzentration von 3,25 Promille, der 54-jährige eine Atemalkoholkonzentration von 2,93 Promille auf. Beide stritten jeweils ab, den Kleintransporter zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren zu haben. Daher wurden beide auf hiesige Dienststelle verbracht und ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen zur Fahrereigenschaft dauern an. Zeugen die Angaben zur Sache und insbesondere zum Fahrer des Kleintransporters machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

