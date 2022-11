Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Lippestraße

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße sind am frühen Dienstagabend (22. November) vier Personen verletzt worden, drei davon schwer. Ein Toyotafahrer aus Ahlen war gegen 18.45 Uhr auf der Lippestraße in Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 43 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit Honda einer 40-Jährigen aus Hamm. Diese hatte zuvor die Lippestraße in Richtung stadtauswärts befahren. Die Hondafahrerin sowie ihre beiden mitfahrenden Kinder (8 und 4 Jahre) wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär verblieben. Der 39-jährige Toyotafahrer wurde ebenfalls einer Hammer Klinik zugeführt, aus der er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Beide am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 20000 Euro. Die Lippestraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen dem St. Georgs-Platz und der Ostwennemarstraße komplett gesperrt werden. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell