Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: GPS-Tracker an Pedelec führt Polizei auf die richtige Spur

Hamm (ots)

Ein GPS-Tracker und der Spürsinn der eingesetzten Polizisten waren der Grund, dass einer 50-jährigen Hammerin ihr zuvor gestohlenes Pedelec schnell wieder ausgehändigt werden konnte.

Die Frau schloss ihr Zweirad am Montag, 21. November, gegen 18.35 Uhr an einem Fahrradständer eines Supermarktes an der Alleestrasse an.

Als sie vom Einkauf zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihres Rades fest.

Die 50-Jährige informierte die Polizei und teilte den aktuellen Standort des Pedelecs mit - es war mit einem GPS-Tracker ausgestattet und bewegte sich schnell durch das Stadtgebiet. Daher musste davon ausgegangen werden, dass es in einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Das Signal führte die Beamten zum Nordenstiftsweg. Als sie an der Örtlichkeit nicht fündig wurden, weiteten sie ihre Fahndung auf eine nahegelegene Tiefgarage an der Oranienburger Straße aus.

In einem der zahlreichen Gitterkäfige der Tiefgarage entdeckten sie mehrere Fahrräder und Pedelecs, die zum Teil bereits demontiert waren.

Vor dem Käfig befand sich auf einem Stellplatz ein VW, der nicht verschlossen war. In dem Fahrzeug lagen zwei Fahrräder unter Decken versteckt - eines davon war das Pedelec der 50-Jährigen.

Schnell war ein Tatverdächtiger aus einem Mehrfamilienhaus an der Oranienburger Straße ausgemacht. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann, gegen den nun wegen des besonderen schweren Diebstahls in mehreren Fällen ermittelt wird.

Insgesamt stellten die Polizisten zehn Fahrräder und Pedelecs sicher. Inwieweit diese weiteren Diebstahlsdelikten zugeordnet werden können, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (hei)

