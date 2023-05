Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Hanhofen (ots)

Im Zeitraum von 19.05.23, 20:00 Uhr - 20.05.23, 11:00 Uhr beschädigte ein bisher flüchtiger Fahrer den Pkw eines 63-jährigen Mannes. Der Pkw stand in der alte Landstraße in Hanhofen. Der Schaden am Pkw befindet sich am Kotflügel und beläuft sich auf ca. 3500EUR

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

