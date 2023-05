Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschädigte und Zeugen gesucht

Altrip (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am späten Donnerstagabend in der Parkstraße. Im Anschluss dieser Auseinandersetzung sei ein Mann ohne T-Shirt durch die Große Horststraße gerannt und habe dort geparkte Fahrzeuge beschädigt. Mögliche Zeugen der Auseinandersetzung in der Parkstraße und auch eventuell Geschädigte einer Sachbeschädigung an den Fahrzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

