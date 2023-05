POL-PDLU: (Frankenthal)- Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden mehrere geparkte PKW in der Bernatzstraße in Speyer beschädigt. Insgesamt vier dort abgestellte Fahrzeuge wurden augenscheinlich mutwillig von einem noch unbekannten Täter zerkratzt. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 ...

