Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 27.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Diebstahl eines Mofas

Aurich - Ein Mofa, welches vor einem Wohnhaus in der Wiesenstraße in Aurich, abgestellt war, wurde am Freitag in der Zeit von 05:30 Uhr bis 17:30 Uhr entwendet. Das Fahrzeug war dort gesichert abgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aurich - Am Freitagmorgen, gegen 07:10 Uhr, wurde ein 28-jähriger Mann aus Aurich durch eine Streifenwagenbesatzung in der Voerkampstraße in Aurich kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Aurich - Im Pfalzdorfer-Grenzweg kam es am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, zu einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass ein 68-jähriger Fahrradfahrer aufgrund übermäßiger Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, sein Fahrrad sicher zu führen. Mit einem Wert von knapp 2,3 Promille war der Mann aus Aurich absolut fahruntüchtig. Eine Blutprobe musste entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ihlow - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, in der Loogstraße in Ihlow. Eine 22-jährige Frau aus Emden befuhr mit ihrem Ford die Kreisstraße 139 in Fahrtrichtung Ochtelbur. Ihr entgegen kam ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher aus unbekannten Gründen den PKW der Frau touchierte. Im Anschluss geriet die Frau von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge vom Unfallort. Die Emderin blieb unverletzt. Es entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden.

Altkreis Norden

Seitenscheibe vom Pkw beschädigt

Pewsum - Ein VW Polo mit beschädigter Seitenscheibe der Fahrertür wurde am Freitag, gegen 12:00 Uhr, in der Schatthausstraße festgestellt. Die Beschädigung dürfte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entstanden sein. Zum genauen Tathergang sowie einem möglichen Täter gibt es noch keine genaueren Erkenntnisse. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden in Verbindung zu setzen (Tel. 04931-9210).

Ohne Versicherung unterwegs

Nesse - Eine 28-jährige Frau aus Upgant-Schott muss sich strafrechtlich verantworten, weil sie einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl für das Fahrzeug keine Pflichtversicherung bestand. Die Frau wurde in ihrem Pkw am Freitagabend, gegen 22:10 Uhr, auf dem Helmerweg durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angehalten und überprüft. Die Weiterfahrt wurde der 28-Jährigen untersagt.

Vom Unfallort geflüchtet

Norden - Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, stellte ein Auslieferungsfahrer seinen weißen Transporter vor dem Polizeidienstgebäude Am Markt 10 in Norden am linken Fahrbahnrand ab. Als er kurz darauf zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er auf der Beifahrerseite im Bereich der dortigen Schiebetür eine erhebliche Unfallbeschädigung fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter Tel. 049319210 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfall in Westerholt zwischen PKW und Krad Westerholt - Am Freitag, gegen 18:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Auricher Straße, als eine 53 Jahre alte Fahrerin eines PKW aus Südbrookmerland nach links in die Schulstraße abbiegen wollte. Während des Abbiegens übersah die Frau ein entgegenkommendes Motorrad, auf dem zwei Personen saßen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 42 Jahre alte Fahrer des Motorrades aus Dornum wurde schwerverletzt. Auf dem Sozius befand sich die neun Jahre alte Tochter des Fahrers. Diese wurde ebenfalls schwerverletzt. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Auricher Straße war während der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer loben.

Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Westerholt - Am Sonnabendmorgen, um 00:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Gastallee. Ein 42 Jahre alter Mann aus Westerholt führte, trotz des Genusses von alkoholischen Getränken, seinen PKW. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stein. Der PKW war aufgrund des Schadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell