Celle (ots) - In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Celler Straße. Sie stahlen Zigaretten und flüchteten anschließend. Ermittlungen zufolge dürfte sich die Tat gegen 03:20 Uhr ereignet haben. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter Telefon 05145/28421-0. Rückfragen bitte an: ...

