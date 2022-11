POL-CE: Celle - Erneut Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte am Telefon

Celle (ots) - Unbekannte Täter nutzten am Mittwoch (09.11.2022), zwischen 07:45 und 18:20 Uhr, die Abwesenheit des Bewohners und drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Waldweg" ein. Sie brachen einen Tresor ohne Inhalt auf und durchsuchten sämtliche Räume. Letztlich stahlen die Täter eine wertvolle Armbanduhr und flüchteten anschließend unerkannt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. ...

