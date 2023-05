Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen/ Lkr. Tuttlingen) 10-jähriger Radfahrer prallt mit Auto zusammen und verletzt sich leicht (04.05.2023)

Denkingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es am der Straße "Am Wettbach" zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein 10-jähriger Radfahrer leicht verletzte. Der junge Mann war gegen 19 Uhr auf der Straße "Am Wettbach" aus Richtung Gosheimer Weg herkommend unterwegs. An der Einmündung auf Höhe Hausnummer 17 bog dieser nach links ab und benutze hierzu die Gegenfahrbahn nahezu an der linken Fahrbahnbegrenzung. Hierbei kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Caddy eines 53-Jährigen. Der junge Radfahrer verletzte sich bei der Kollision am Arm. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Kinderfahrrad verkehrsunsicher war. Die Vorderbremse fehlte. Die Polizei schätzt den am Caddy entstandenen Sachschaden auf etwa 2.500 Euro. Das Rad wurde unbrauchbar.

