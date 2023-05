Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Drei leicht Verletzte bei Unfall auf der Stadionstraße (04.05.2023)

Rottweil (ots)

Am Donnerstag ist es auf der Stadionstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Autofahrerin und zwei Mitfahrende verletzten. Eine 42-jährige Fahrerin eines Mercedes bog vom Parkplatz eines Discounters nach links in Richtung Königstraße auf die Stadionstraße ab. Gegenüber der Parkplatzausfahrt parkte am rechten Straßenrand der Stadionstraße ein Auto, weshalb die Frau auf die Gegenfahrbahn auswich. Hierbei prallte sie mit einem BMW einer 32-Jährigen zusammen, die auf der Stadionstraße von der Königstraße in Richtung Heerstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Mercedes bis in die Einfahrt des Landratsamtes, wo er zum Stehen kam. Die Fahrerin des BMW, eine 33-jährige Beifahrer sowie ein 17 Jahre junger Mitfahrer im Mercedes verletzten sich bei dem Unfall leicht. Um die beiden stark beschädigten Wagen kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe der entstandenen Sachschäden sind der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell