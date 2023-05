Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Unfall im Begegnungsverkehr -Polizei sucht Zeugen (04.05.2023)

Bösingen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat am Donnerstag, gegen 20 Uhr, ein unbekannter Autofahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5563 verursacht und ist, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, einfach weitergefahren. Eine 35-jährige Fahrerin eines Mercedes Sprinter war auf der K 5563 von Bösingen herkommend in Richtung Epfendorf unterwegs. Der unbekannte Autofahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung und kam auf die Fahrbahnseite der 35-Jährigen. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden schwarzen Wagen zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus und prallte im Grünbankett mit einem Leitpfosten zusammen. Das Polizeirevier in Oberndorf hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Personen, die den Unfall beobachtet haben, denen der Autofahrer unmittelbar vor oder nach dem Unfall auf der K 5563 aufgefallen ist oder die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

