Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Kreuzungsunfall fordert zwei leicht verletzte Personen und rund 11000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 11000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung der Wasenstraße mit der Schluchseestraße ereignet hat. Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit einem Toyota Aygo auf der Schluchseestraße in Richtung Kreuzung Wasenstraße. An der Kreuzung kam es zur Kollision mit einem Seat Leon, dessen 44-jährige Fahrerin auf der bevorrechtigten Wasenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Toyota abgewiesen und kam an einer angrenzenden Grundstücksmauer zum Stehen. Beide Fahrzeuginsassen zogen sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Der Einsatz eines Rettungswagens war jedoch nicht notwendig. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

