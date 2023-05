Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald - Oberprechtal, Rohrhardsberg, L 109) Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schonach im Schwarzwald - Oberprechtal, Rohrhardsberg, L 109 (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem alleinbeteiligten Sturz am Donnerstagabend auf der Landesstraße 109, während der Fahrt von Schonach in Richtung Oberprechtal (Lkr. Emmendingen), im Bereich Rohrhardsberg schwere Verletzungen zugezogen. Der 24-jährige Biker fuhr zusammen mit einem anderen Motorradfahrer gegen 19.50 Uhr auf einer Gefällstrecke der L 109 von Schonach in Richtung Oberprechtal. Im Bereich einer Linkskurve bei der Siedlung Rohrhardsberg geriet der 24-Jährige auf seiner 600er Honda zu weit nach rechts, kam von der Straße ab und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. An dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

