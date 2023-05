Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Autos geraten nach Zusammenstoß in Brand (03.05.2023)

Mühlhasusen-Ehingen (ots)

Zwei Autos sind nach einem Unfall in der Hauptstraße am Mittwochmittag in Brand geraten. Ein 71 Jahre alter Mann fuhr mit einem Mercedes der E-Klasse auf der Hauptstraße in Richtung Mühlhauser Straße. An der abknickenden Vorfahrt der Hauptstraße in die Engener Straße kollidierte der nach links abbiegende Mercedes mit einem auf der Vorfahrtsstraße entgegenkommenden Skoda Fabia einer 55-Jährigen. Die E-Klasse fing nach dem Zusammenstoß Feuer, das kurz darauf auf den Motorraum des Skodas übergriff. Beide Autos brannten im Bereich der Fahrzeugfronten vollständig aus. Die 55-Jährige erlitt durch den beim Aufprall auslösenden Airbag leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro. Der Straßenbelang ist durch die Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen war mit vier Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell