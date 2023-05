Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Wildunfall - Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich (03.05.2023)

Moos (ots)

Ein Auto ist bei einem Wildunfall am Mittwochmittag auf der Kreisstraße 6161 zwischen Bohlingen und Schienen von der Fahrbahn abgekommen. Ein 61 Jahre alter Renault-Fahrer war gegen 13 Uhr auf der K6161 von Bohlingen in Richtung Schienen unterwegs, als ein Reh von links nach rechts die Straße querte. Der 61-Jährige bremste und wich nach rechts aus. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich, ehe er auf der Seite liegen blieb. Mit Hilfe von Passanten befreite sich der glücklicherweise nur leicht verletzte Mann selbstständig aus dem verunfallten Auto. Es entstand Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

