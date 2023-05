Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Schaffhauser Straße - Höhe Uferweg - Polizei sucht Zeugen (03.05.2023)

Singen (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12.50 Uhr, ist es auf der Schaffhauser Straße zu einem Unfall gekommen, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 49-jähriger Opel-Fahrer war auf der Schaffhauser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe des Uferwegs hielt ein entgegenkommendes Auto im Einmündungsbereich an, so dass der dahinterfahrende Krankenwagen über die Gegenfahrbahn vorbeifuhr. Infolgedessen musste der in Richtung Stadt fahrende 49-Jährige bremsen und nach rechts ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Dabei touchierte er mit dem rechten Vorderrad den Bordstein, wodurch Reifen und Felge beschädigt wurden. Der Krankenwagen setzte seine Fahrt indes fort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 9170-0, beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen zu melden.

