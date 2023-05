POL-KN: (Konstanz) Rund 5.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht in Tiefgarage (02./04.05.2023)

VS-Villingen (ots) - Ein Motorradfahrer hat auf der Einmündung Nordring Villingen und der Straße "Drachenloch" am Mittwochabend ein Auto gestreift und dabei Verletzungen erlitten. Ein 58-jähriger Motorradfahrer stand an der roten Ampel auf der Geradeausspur in Richtung Schwenningen. Als die Lichtzeichenanlage auf ...

mehr