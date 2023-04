Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand mit einer verletzten Person in Dortmund Mitte

Dortmund (ots)

Freitagnacht gegen 3:00 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund in die Straße Oestermärsch alarmiert. Gemeldet war ein Wohnungsbrand. Eine Einzimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses stand bereits in Flammen als die Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Stadtmitte), 2 (Eving) und der Freiwilligen Feuerwehr Deussen eintrafen. Der Bewohner der Brandwohnung war bereits zuvor von einem zufällig vorbeifahrenden Einsatzfahrzeug der Polizei vor dem Haus entdeckt worden. Die Polizisten kümmerten sich um den circa 50-jährigen Mann, bis der Rettungsdienst zusammen mit den Brandschutzkräften eintraf. Der Bewohner musste mit einem Inhalationstrauma, verursacht durch den giftigen Brandrauch, zügig in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert werden. Das Feuer in der Wohnung hatten die Brandschutzkräfte mit einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle. Der Treppenraum musste aufgrund der ausgebreiteten Verrauchung maschinell belüftet werden. Lediglich das Ausräumen des Brandschutts aus der Wohnung verursachte noch einen nicht unerheblichen Zeitaufwand. Prophylaktisch wurden die Oberleitungen der Stadtbahn vor dem Haus stromlos geschaltet, um der Drehleiter ein mögliches arbeiten an den Fenstern zu ermöglichen. Durch die Nachtzeit war der Verkehr durch diese Maßnahme wenig betroffen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache, warum es zu dem Brand gekommen ist, wird nun von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell