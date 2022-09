Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugenaufruf

In den vergangenen vier Wochen beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Toyota an einer Garage in der Hohenstaufenstraße. Der Täter zerstach mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstands alle vier Reifen an dem Fahrzeug und zerkratzte die Motorhaube. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Personen, die insbesondere zwischen Freitag, dem 2.9., und Mittwoch, dem 28.9, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch mutmaßlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Fords in der Straße "Langäcker". Der Unbekannte kümmerte sich nicht um seine Pflichten als Unfallverursacher und fuhr unerlaubt von der Örtlichkeit davon. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Hinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 erbeten.

Scheer

Kraftstoff aus Lastzug gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein derzeit unbekannter Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen den Tank eines abgestellten Lastwagens in der Straße "Im Olber" aufgebrochen und mehrere hundert Liter Diesel aus dem Fahrzeug abgeschlaucht hat, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Wert des entwendeten Diesels wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Etwaige Zeugen der Tat und Personen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 3.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Brücke und Werbebanner mit Graffiti besprüht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mittels Farbe zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eine neue Bahnbrücke und ein Werbebanner zwischen dem Schlössleweg und dem Abenteuerspielplatz. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise von etwaigen Zeugen.

Sigmaringendorf

Verkehrszeichen mit Aufklebern verunstaltet - Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte zwischen August und September mehrere Verkehrszeichen an der Ortsdurchfahrt der B 32 / Hauptstraße mit Aufklebern verunstalteten. In jüngster Vergangenheit und auch am Anfang des Jahres kam es vermehrt zu solchen Verunstaltungen im obengenannten Bereich. Die Schadenshöhe wird im dreistelligen Euro-Bereich beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet alle Personen, die Hinweise zu den Tätern machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

